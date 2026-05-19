Pescara: Partono i lavori di rifacimento della Riviera Nord, divisi in tre lotti e con attraversamenti pedonali rialzati per favorire l’accessibilità

Prendono il via i lavori di rifacimento del manto stradale della Riviera Nord di Pescara, che porteranno ad asfaltare completamente circa 2,5 chilometri del lungomare cittadino. L’intervento, suddiviso in tre lotti operativi, si concluderà prima dell’inizio dell’estate.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire maggiore stabilità alla strada, evitando cedimenti e sprofondamenti della sede stradale. Gli interventi riguarderanno il tratto compreso tra via Foscolo e via Cadorna e prevedono la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati accessibili anche alle persone con disabilità.

Il cantiere partirà stasera, nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 maggio, e si protrarrà per 20 giorni. I lavori saranno divisi in tre fasi: dal 19 al 27 maggio si interverrà dal tratto da via Foscolo a piazza I Maggio, dal 28 maggio al 4 giugno sarà la volta del tratto compreso tra la Nave di Cascella e viale Leopoldo Muzii, mentre dal 5 al 12 giugno si lavorerà da viale Leopoldo Muzii fino a via Cadorna.

L’impresa incaricata lavorerà ininterrottamente sia di giorno sia di notte, ad eccezione delle domeniche, giorni in cui i tratti interessati saranno temporaneamente riaperti alla circolazione. L’intervento prevede uno scavo di circa 10 centimetri, la realizzazione di uno strato di binder di 7 centimetri e l’applicazione di una rete in polipropilene prima di stendere il nuovo tappetino d’usura di 3 centimetri.

Il Sindaco ha dichiarato che “è una tipologia di manutenzione straordinaria sulla sede stradale che non è mai stata fatta sulla Riviera Nord di Pescara. Il Comune ha deciso di intervenire adesso per garantire una maggiore stabilità nel tempo”.

Si consiglia agli automobilisti di evitare la Riviera Nord e di utilizzare percorsi alternativi durante i lavori.