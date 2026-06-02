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Eventi e Cultura

Pescara, Passo 2026: arte contemporanea tra cielo e materia all’Aurum dal 7 al 13 giugno

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Sabato 7 giugno, all’Aurum di Pescara, si terrà l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea PASSO 2026 – Tra Cielo e Materia, ideata e curata dalla poliedrica artista Carla Cerbaso, in collaborazione con l’associazione GASPRA – Gruppo astrofili pescaresi RA.

La mostra, che ha esordito lo scorso anno al Museo Michetti di Francavilla al Mare riscuotendo grandi consensi di pubblico e critica, si propone come un dialogo tra la scultura di Carla Cerbaso e l’astrofotografia di Flavio Passeri, Giulio Basti e Massimiliano Verna. Le forme plastiche dell’artista nascono da un’intima necessità di dialogo attraverso la materia verso un respiro che va oltre la terra, toccando l’argilla come se volesse toccare l’origine stessa dell’universo.

La mostra sarà arricchita da osservazioni astronomiche del cielo stellato e del sole, incontri e approfondimenti curati da esperti del settore. L’inaugurazione del 7 giugno vedrà la partecipazione di Arianna di Tomasso come madrina e della performer Emanuela Dimaggio con danze moderne. L’evento si svilupperà nel corso della settimana con varie iniziative culturali e artistiche.

Carla Cerbaso, commentando l’iniziativa, afferma: “Attraverso l’arte intraprendo un viaggio di profonda immersione nel pianeta interiore che mi abita, esplorando emozioni, memorie e percezioni che trovano forma nella materia, nel colore, nella parola e nel movimento. In questo suggestivo dialogo con le astrofotografie, desidero accompagnare il pubblico verso la percezione di quanto il mio universo interiore, e in fondo quello di ciascuno, somigli allo spazio cosmico: vasto, misterioso, attraversato da luci e ombre, costellato da energie invisibili e da infinite possibilità di scoperta”.

PASSO 2026 si preannuncia come un evento culturale di grande rilevanza, che unisce arte, scienza e spettacolo in un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

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