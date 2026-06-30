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Politica

Pescara, pdl presentato per valorizzare DOCG Casauria: 87mila euro per promuovere territorio e eccellenza vitivinicola

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, ha presentato oggi in Consiglio regionale un progetto di legge volto a valorizzare l’eccellenza vitivinicola della denominazione di origine controllata e garantita Casauria, con un investimento complessivo di 87mila euro.

Il pacchetto di misure proposto prevede un impegno finanziario di 77mila euro per il triennio 2026-2028, destinato a sostenere direttamente i 18 comuni dell’area e l’associazione DOCG Casauria. In particolare, ogni comune riceverà un contributo una tantum di 4.000 euro per l’anno 2026, finalizzato all’acquisto e all’installazione delle panchine rosse giganti, elementi di arredo territoriale per rendere i luoghi di produzione immediatamente riconoscibili ai turisti.

Inoltre, l’associazione DOCG Casauria riceverà un contributo annuale di 5.000 euro per il triennio 2026-2028, finalizzato alla manutenzione tecnica del portale unico di prenotazione e informazione, alla gestione delle prenotazioni enoturistiche e all’aggiornamento dei contenuti per promuovere il territorio in modo integrato.

Secondo D’Addazio, l’obiettivo è quello di dotare il comprensorio casauriense di una strategia di promozione unitaria che valorizzi i borghi con elementi di richiamo visivo moderno e che supporti i produttori e gli operatori nel ricevere flussi turistici grazie alla tecnologia.

Il consigliere regionale sottolinea l’importanza di trasformare la cultura del vino in un volano di sviluppo economico e turistico per l’intera comunità locale. Con questo progetto, si punta a rafforzare l’identità visiva e la riconoscibilità territoriale della DOCG Casauria, garantendo un supporto concreto agli operatori della filiera vitivinicola.

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