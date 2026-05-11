Pescara: pedibus green per i bambini di Colle Pineta Cremonese e Mazzioli, un successo di mobilità sostenibile.

Al via il Pedibus a Colle Pineta Cremonese e Mazzioli: “Un successo verde per i bambini di Pescara”

Questa mattina, il suono della campanella per gli alunni del plesso di Colle Pineta (Scuola Primaria “11 Febbraio 1944”, Istituto Comprensivo Pescara 7) ha avuto un prologo speciale: la partenza ufficiale del Pedibus. Un’iniziativa che trasforma il tragitto casa-scuola in un’occasione di socializzazione, movimento e rispetto per l’ambiente.

Il progetto non è solo una risposta logistica al traffico cittadino, ma il coronamento di un impegno durato oltre un anno, su questo progetto, da ampliare ad altre scuole. Un lavoro di coordinamento intenso volto a restituire ai bambini l’autonomia del camminare insieme, valorizzando gli spazi verdi della città.

È stata un bellissima iniziativa che vuole consolidare uno stile di vita sano promuovendo la sostenibilità. L’obiettivo è fare in modo che sempre più famiglie di questo plesso aderiscano e di coinvolgere già da settembre altri istituti comprensivi, rendendo Pescara una città sempre più a misura di bambino.

“Questa mattina è stata un bellissima inizio di giornata e ho voluto essere presente personalmente, per valutare le reazioni dei bambini, tutti felicissimi di questa novità”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità sostenibile Alfredo Cremonese. “È fondamentale limitare l’uso dell’auto davanti alle scuole, qui come altrove.”

“La ripartenza di questo progetto è frutto di una sinergia virtuosa tra istituzioni, scuola e cittadini”, ha dichiarato il presidente della commissione Politiche per l’Istruzione Loris Mazzioli. “Un ringraziamento va alla referente del Pedibus, la Prof.ssa Cristina Tarquini, costante punto di riferimento, alla Dirigente Scolastica dell’IC7, Rossella Di Donato, alla Mobility Manager dell’istituto e a tutte le famiglie ed al personale di Pescara Multiservice.”

L’iniziativa ha l’obiettivo di consolidare uno stile di vita sano, promuovendo la sostenibilità, con meno auto in circolazione e meno smog, il movimento fisico quotidiano per contrastare la sedentarietà e l’insegnamento ai bambini delle regole della strada. Ma anche di coinvolgere tutte le famiglie e studenti per rendere la città di Pescara più vivibile e sostenibile per tutti.