martedì, Dicembre 9, 2025
Pescara: Peppe Millanta vince il Premio Orvieto per la Letteratura per Ragazzi
Eventi e Cultura

Pescara: Peppe Millanta vince il Premio Orvieto per la Letteratura per Ragazzi

Peppe Millanta, noto scrittore abruzzese, è stato insignito del prestigioso Premio Orvieto di Firenze per la ‘Letteratura per Ragazzi’. Il premio, che sarà ritirato dall’autore domani, è stato assegnato per la sezione dedicata ai giovani di età compresa tra 12 e 15 anni dell’edizione 2025, in riconoscimento della sua opera “Il Pescatore di stell”, illustrata da Lavinia Fagiuoli e pubblicata da Rizzoli.

Il Premio di Letteratura per Ragazzi Laura Orvieto, istituito nel 1953 per onorare la memoria della scrittrice, ha visto altresì Daniele Mencarelli vincere nella categoria 6-11 anni con il suo libro “Adelmo che voleva essere settimo”, edito da Mondadori. Mencarelli è già conosciuto per il suo acclamato lavoro “Tutto chiede salvezza”, dal quale Netflix ha tratto una serie TV.

In un commento, Millanta ha espresso la sua emozione per il riconoscimento: “Una grande emozione per un premio importante. Sono onoratissimo per questo traguardo e volevo ringraziare chi ci ha creduto dall’inizio: la mia editor Stefania Di Mella, che mi ha permesso di arrivare fin qui.”

La giuria presieduta da Agata Diakoviez ha evidenziato come l’opera di Millanta si distingua per la sua qualità e per il notevole valore narrativo, capace di coinvolgere il pubblico adolescente. Questo riconoscimento non solo celebra il talento di Millanta ma arricchisce anche l’albo d’oro del Premio, guidato dal presidente Riccardo Nencini, che continua a promuovere l’eccellenza della produzione editoriale italiana per i giovani.

La cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà a Firenze, nella storica Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux, in Palazzo Strozzi, mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore 10:30. Il Premio Laura Orvieto rappresenta un importante punto di riferimento nella promozione della lettura e della cultura per le nuove generazioni.

