Pescara: Pescara Energia richiede chiarimenti a Enel X su interventi manutentivi a via Lago di Campotosto

Pescara Energia, la società che si occupa della gestione e manutenzione della pubblica illuminazione a Pescara, ha richiesto chiarimenti alla società Enel X riguardo a possibili interventi manutentivi effettuati di recente in via Lago di Campotosto.

Enel X, grazie a un contratto d’appalto firmato nel 2017, ha l’incarico di gestire l’illuminazione pubblica fino a febbraio 2027, compresi l’ispezione, la programmazione, la progettazione, la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti nella zona del Comune di Pescara.

Il direttore tecnico di Pescara Energia, Giovanni Caruso, ha chiesto a Enel X una relazione dettagliata sulle attività svolte nei giorni precedenti sui pozzetti della pubblica illuminazione in via Lago di Campotosto, dove si è verificato un incidente stradale mortale domenica scorsa.

L’area del pozzetto in questione è stata transennata, in quanto è stata ipotizzata una possibile correlazione con l’incidente avvenuto nella stessa via. Il pozzetto si trova a ridosso di uno dei lampioni e risulta completamente al di fuori della sede stradale, secondo quanto chiarito da Pescara Energia.

La società ha quindi preso provvedimenti per verificare la situazione e ha richiesto ulteriori dettagli a Enel X per comprendere appieno la dinamica degli interventi sul territorio. La notizia è stata resa nota il 15 maggio 2026.

In attesa dei chiarimenti richiesti, rimangono ancora da approfondire i dettagli su quanto accaduto in via Lago di Campotosto e su eventuali coinvolgimenti della pubblica illuminazione nel tragico incidente avvenuto domenica scorsa.