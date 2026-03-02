Pescara: Pescara Fortis lancia un appello per valorizzare le risorse e le opportunità del territorio.

Pescara – Mauro Renzetti, Presidente di Pescara Fortis, ha espresso l’esigenza di riscoprire temi importanti per il futuro della città. Renzetti ha sottolineato che la politica dovrebbe essere “l’arte dell’indirizzo e l’arte della comprensione delle dinamiche che generano l’economia e che sostengono la crescita nel lungo termine”. Ha evidenziato che la tornata elettorale avrebbe dovuto offrire un’opportunità per valorizzare le reali potenzialità del territorio, ma purtroppo si è trasformata in uno spettacolo desolante.

Il Presidente di Pescara Fortis ha sottolineato come Pescara sia una “miniera di opportunità da riscoprire”, ma che queste opportunità siano state colpevolmente dimenticate per troppo tempo. Ha citato l’esempio del Circuito di Pescara, il tracciato più lungo nella storia della Formula 1, che potrebbe essere valorizzato come progetto di rilancio turistico, culturale e storico di respiro internazionale.

Renzetti ha evidenziato l’importanza di concentrarsi su grandi progetti per evidenziare l’importanza cruciale che il territorio ha rivestito in passato: “Pescara ha bisogno di amministratori che sappiano guardare oltre le urla della campagna elettorale, per ricucire il tessuto sociale attorno a grandi visioni condivise”. Ha concluso sottolineando che è tempo di tornare a progettare il domani, restituendo al territorio il ruolo da protagonista che merita.

Il Presidente di Pescara Fortis ha evidenziato che la storia del territorio custodisce un potenziale globale inespresso e ha invitato a valorizzare le risorse e le opportunità già esistenti. Ha fatto appello a un cambio di prospettiva nella politica locale, concentrando gli sforzi su progetti che possano ridare orgoglio alla terra.