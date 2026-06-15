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Pescara, Pescara Under 12 si piazza al terzo posto all’Arretium Cup di Arezzo

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Il Pescara calcio Under 12 ha ottenuto un brillante terzo posto al torneo internazionale di Arezzo, l’Arretium Cup. La competizione, riservata agli Under 13, ha visto i ragazzi di mister Collevecchio primeggiare nonostante siano tutti nati nel 2014.

In occasione della premiazione, la squadra ha ricevuto il riconoscimento per il Miglior gioco espresso, mentre Manuel Di Meco è stato premiato come miglior giocatore del torneo.

L’ottimo risultato ottenuto dalla formazione biancazzurra è stato acclamato dagli appassionati di calcio, che hanno elogiato il talento e la determinazione dei giovani giocatori.

La foto della premiazione e della squadra è stata allegata al comunicato stampa inviato ai media, per condividere con il pubblico la gioia e la soddisfazione per il risultato raggiunto.

Il Pescara calcio Under 12 dimostra ancora una volta di essere una realtà di spicco nel panorama giovanile del calcio italiano, con giocatori di talento pronti a emergere e a far parlare di sé sul campo di gioco.

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