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Eventi e Cultura

Pescara piange la scomparsa di Aldo Di Cosmo, imprenditore e filantropo: il sindaco Masci esprime cordoglio e gratitudine.

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Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Aldo Di Cosmo, definendolo “un uomo dal cuore grande” e sottolineando il suo impegno e la sua generosità nei confronti della comunità.

Di Cosmo, originario della Puglia ma ormai pescarese di adozione, si era distinto nel campo delle assicurazioni, diventando un imprenditore di successo. Tuttavia, la sua vera passione era la solidarietà: come presidente della Fondazione Due Ali per Pescara, ha dedicato anni alla realizzazione di progetti a sostegno dei più fragili, in particolare dei bambini ricoverati in ospedale.

Il sindaco Masci ha evidenziato l’operosità di Di Cosmo e la sua capacità di coinvolgere la città in iniziative di grande spessore, sensibilizzando la comunità e ottenendo risultati straordinari. Con il suo sorriso e la sua determinazione, Aldo Di Cosmo ha saputo raggiungere traguardi significativi, lasciando un segno indelebile nella città di Pescara.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità locale, ma il sindaco ha sottolineato l’eredità di valori solidaristici che Di Cosmo lascia a Pescara, auspicando che non venga dispersa. Il suo pensiero va alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con Aldo Di Cosmo.

La città di Pescara si stringe intorno ai suoi cari e ricorda con affetto e gratitudine l’uomo che ha saputo incarnare i valori della solidarietà e dell’impegno civico.

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