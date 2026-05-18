- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Maggio 18, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaPescara piange la scomparsa di “Ercolino”, storico pizzaiolo della città
Eventi e Cultura

Pescara piange la scomparsa di “Ercolino”, storico pizzaiolo della città

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Ercole Calchi, noto come “Ercolino”, storico pizzaiolo della città. Calchi è deceduto all’età di 89 anni, lasciando un vuoto nel cuore di tutti i pescaresi.

Ercole Calchi ha iniziato la sua carriera presso la storica pizzeria Dreher nel centro di Pescara e ha poi aperto la celebre “Pizzeria Liceo” in via Venezia, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di pescaresi per pranzi, merende e cene. La sua pizza rotonda e il calzone sono diventati delle vere e proprie icone della tradizione gastronomica pescarese, segnando la storia della ristorazione locale.

Oltre ad essere un apprezzato commerciante, Ercolino è stato anche un maestro per numerosi pizzaioli che, nel corso degli anni, hanno imparato da lui passione, sacrificio e amore per il mestiere. La sua umanità, il suo sorriso e la sua capacità di accogliere le persone rimarranno per sempre impressi nella memoria della comunità pesarese.

Il sindaco Masci ha reso omaggio a Ercole Calchi affermando che oggi la luce della sua pizzeria davanti all’Ospedale non brillerà più, ma il ricordo di lui continuerà a vivere nei racconti, nei sapori e nei ricordi di tutti coloro che hanno condiviso un momento speciale nel suo locale. La famiglia Calchi ha ricevuto le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Pescara.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it