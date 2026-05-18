Pescara piange la scomparsa di “Ercolino”, storico pizzaiolo della città

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Ercole Calchi, noto come “Ercolino”, storico pizzaiolo della città. Calchi è deceduto all’età di 89 anni, lasciando un vuoto nel cuore di tutti i pescaresi.

Ercole Calchi ha iniziato la sua carriera presso la storica pizzeria Dreher nel centro di Pescara e ha poi aperto la celebre “Pizzeria Liceo” in via Venezia, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di pescaresi per pranzi, merende e cene. La sua pizza rotonda e il calzone sono diventati delle vere e proprie icone della tradizione gastronomica pescarese, segnando la storia della ristorazione locale.

Oltre ad essere un apprezzato commerciante, Ercolino è stato anche un maestro per numerosi pizzaioli che, nel corso degli anni, hanno imparato da lui passione, sacrificio e amore per il mestiere. La sua umanità, il suo sorriso e la sua capacità di accogliere le persone rimarranno per sempre impressi nella memoria della comunità pesarese.

Il sindaco Masci ha reso omaggio a Ercole Calchi affermando che oggi la luce della sua pizzeria davanti all’Ospedale non brillerà più, ma il ricordo di lui continuerà a vivere nei racconti, nei sapori e nei ricordi di tutti coloro che hanno condiviso un momento speciale nel suo locale. La famiglia Calchi ha ricevuto le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Pescara.