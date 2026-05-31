Pescara piange la scomparsa di Michele Ramundo, illustre magistrato e cittadino d’onore

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Ramundo, già Presidente della Corte d’Appello degli Abruzzi e Presidente aggiunto onorario di Cassazione. Ramundo, nonostante fosse originario della Puglia, era diventato un vero e proprio pescarese, amante della città e della sua comunità.

Il Sindaco Masci ha descritto Ramundo come un magistrato illuminato, una figura di grande equilibrio e spessore umano, che ha sempre interpretato il proprio ruolo con rigore, correttezza e senso delle istituzioni. Durante la sua carriera, Ramundo ha mantenuto un profilo istituzionale impeccabile, contribuendo a costruire rapporti basati sul rispetto reciproco tra magistratura e avvocatura.

Masci ha sottolineato l’importanza di Ramundo all’interno della comunità, definendolo una persona stimata da tutti e capace di lasciare un segno profondo non solo a livello professionale, ma anche umano. Il Sindaco ha anche ricordato di aver condiviso con Ramundo una sincera amicizia e grande stima, nata negli anni della professione forense e proseguita durante l’impegno politico e amministrativo.

Con la scomparsa di Michele Ramundo, Pescara perde un uomo di grande valore che ha dedicato intelligenza, passione e competenza al servizio della giustizia e della comunità. Il Sindaco ha esteso le sue condoglianze alla famiglia di Ramundo, a nome suo personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Pescara, offrendo un affettuoso abbraccio in questo momento di dolore.