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Eventi e Cultura

Pescara piange la scomparsa di Pippo Di Marca, assessore alla Cultura esprime cordoglio per il Florian Metateatro

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L’assessore alla Cultura Maria Rita Carota ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Pippo Di Marca, condirettore artistico del Florian Metateatro, con una dichiarazione ufficiale.

Carota ha sottolineato l’importanza del ruolo che il Florian Metateatro ricopre nella cultura cittadina e ha evidenziato il contributo fondamentale di Di Marca al suo successo. L’assessore ha ricordato come il defunto abbia condiviso la visione del Florian e come abbia portato in città spettacoli memorabili che resteranno impressi nella mente di quanti hanno avuto il privilegio di assistervi.

Maria Rita Carota ha sottolineato l’importanza di raccogliere l’eredità culturale lasciata da Di Marca e ha assicurato che l’Amministrazione continuerà a sostenere i progetti del Florian Metateatro, riconoscendo la sua costante ricerca di idee innovative per coinvolgere e stimolare la città.

La scomparsa di Pippo Di Marca lascia un vuoto importante nel mondo della cultura locale, ma la sua eredità artistica e il suo impegno per il Florian Metateatro vivranno attraverso il sostegno continuo dell’Amministrazione e della comunità cittadina.

La dichiarazione ufficiale dell’assessore Maria Rita Carota è stata rilasciata il 22 luglio 2026 a Pescara.

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