Pescara, piazza Salotto incantata dall’albero

Piazza della Rinascita, per tutti piazza Salotto, ieri sera si è trasformata nel cuore luminoso del Natale pescarese. Migliaia di persone hanno assistito all’accensione del grande albero di Natale che domina il centro cittadino, accompagnata da musica dal vivo, acrobazie aeree e da un suggestivo effetto “neve” che ha reso ancora più scenografica l’atmosfera.

Concerto e coro del maestro Veleno aprono la festa

Il pomeriggio dell’Immacolata è iniziato alle 17.30 con il concerto dell’orchestra e del coro diretti dal maestro Pasquale Veleno, che hanno proposto i grandi classici del repertorio natalizio. Le voci e gli arrangiamenti hanno avvolto la piazza, già gremita di famiglie, bambini e visitatori arrivati anche da fuori regione, creando un clima caldo e partecipato in attesa del momento clou: l’accensione dell’albero.

L’accensione dell’albero e lo spettacolo aereo “Quadro”

Dopo il concerto, tutte le luci della piazza si sono concentrate sul grande abete illuminato al centro di piazza Salotto. A dare il via ufficiale alle luci è stato lo spettacolo aereo “Quadro” del collettivo Eventi Verticali: le ballerine-acrobate hanno volteggiato sospese sopra il pubblico, disegnando figure nel cielo tra cavi e strutture luminose. Nel momento decisivo della performance, un tocco scenografico ha acceso all’improvviso migliaia di piccole lampadine sull’albero, scatenando l’applauso della folla e l’immancabile onda di smartphone alzati per immortalare la scena.

Tra giochi di luce, musica e fiocchi bianchi che cadevano dall’alto creando un effetto neve sulla piazza, l’accensione si è trasformata in un vero spettacolo collettivo, con il corso principale completamente pieno fino ai lati della piazza.

Le parole del sindaco Carlo Masci

Il sindaco Carlo Masci, salito sul palco per salutare i presenti, ha definito quella di ieri «una serata semplicemente meravigliosa», sottolineando come piazza Salotto fosse «un abbraccio di migliaia e migliaia di persone» accorse per l’accensione dell’albero.

Masci ha ricordato come questo appuntamento sia diventato, anno dopo anno, un momento ormai fisso per i pescaresi e per tanti visitatori che raggiungono la città da diverse parti d’Italia. «Con questo momento – ha spiegato – abbiamo ufficialmente dato il via alle festività natalizie. Sarà un Natale magico, da vivere insieme nella nostra Pescara».

Il primo cittadino ha invitato tutti a tornare in città nelle prossime settimane per condividere gli appuntamenti in programma, richiamando anche al valore di solidarietà del periodo natalizio, con l’auspicio che la luce dell’albero possa accompagnarsi ai gesti di attenzione verso chi è in difficoltà.

“Pescara d’incanto”, un calendario di eventi fino all’Epifania

L’accensione dell’albero segna l’inizio ufficiale del cartellone “Pescara d’incanto”, il programma di eventi natalizi e di fine anno promosso dall’amministrazione comunale. In piazza della Rinascita resteranno per tutto il periodo le installazioni luminose, i mercatini e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, pensati per animare il centro e sostenere il commercio cittadino.

Il calendario prevede appuntamenti diffusi fino all’Epifania, tra concerti, iniziative per bambini, spettacoli e serate di intrattenimento. Tra i momenti più attesi annunciati dall’amministrazione ci sono il concerto di Gianna Nannini il 31 dicembre e quello di Irama il 1° gennaio nell’area di risulta, pensati per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno con due grandi eventi gratuiti.

Piazza Salotto simbolo di una città in festa

La serata dell’8 dicembre ha confermato ancora una volta il ruolo di piazza Salotto come luogo simbolo della socialità pescarese: una grande arena all’aperto in cui si intrecciano musica, spettacolo e partecipazione popolare. L’abete illuminato, circondato da migliaia di persone e da un gioco di luci e colori, diventa così l’immagine che accompagnerà il Natale 2025 a Pescara, tra tradizione, voglia di stare insieme e un calendario di iniziative che punta ad animare tutta la città fino all’arrivo della Befana.