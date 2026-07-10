Pescara, Pineta Dannunziana: inaugurata la “casetta” per anziani e attività ambientali, con nuovi campi da bocce

La Pineta dannunziana, situata nel Comprensorio 4 di Pescara, ha inaugurato una nuova struttura destinata agli anziani e alle attività di educazione ambientale. L’evento di apertura è stato presieduto dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore Gianni Santilli, alla presenza di vari rappresentanti istituzionali.

La struttura, a forma di casetta, è stata realizzata per sostituire l’edificio in legno andato distrutto in un incendio avvenuto cinque anni fa. Parte della struttura sarà dedicata agli anziani che frequentano la zona verde, mentre l’altra parte sarà utilizzata per le attività di sensibilizzazione ambientale. Accanto alla casetta, sono stati anche costruiti due campi da bocce, già accessibili al pubblico.

Il costo totale sostenuto dal Comune per la realizzazione di questa struttura è di 240 mila euro, provenienti dai fondi derivanti dal risarcimento dell’assicurazione in seguito all’incendio. La giornata di inaugurazione è stata caratterizzata da una festa all’interno della Pineta, che ha visto la partecipazione di numerosi anziani.

Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza di restituire agli anziani un luogo di incontro e di socializzazione. Inoltre, il recupero della Pineta dannunziana fa parte di un progetto più ampio di rigenerazione urbana che prevede la rimozione dell’asfalto per favorire la creazione di nuove aree verdi nella città.

La struttura appena inaugurata si aggiunge ad un’altra realizzata nei mesi scorsi dal Comune, destinata a diventare un chiosco/bar. Questi interventi fanno parte degli sforzi delle istituzioni per rimettere a nuovo e valorizzare la Pineta dannunziana dopo l’incendio del 2021.

Il sindaco ha concluso sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel restituire alla comunità spazi verdi rigenerati e riqualificati. La Pineta dannunziana è destinata a diventare un luogo di incontro e di condivisione per tutte le generazioni, con particolare attenzione agli anziani e all’educazione ambientale.

L’inaugurazione della casetta e dei campi da bocce rappresenta un passo avanti nel percorso di rinascita della Pineta dannunziana e conferma l’impegno dell’amministrazione nel restituire alla città spazi verdi rigenerati e accessibili a tutti i cittadini.