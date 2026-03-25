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Eventi e Cultura

Pescara: Poetry House Festival 2026, terzo appuntamento con Nicoletta Di Gregorio e Stevka Smitran

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Il potere delle parole torna ad accendere la cultura con il Poetry House Festival (PHF.3) a Pescara. Dopo il successo delle prime due edizioni, il festival ospiterà cinque serate e quattro progetti speciali fino a maggio, con la partecipazione di nomi eccellenti della nuova scrittura italiana contemporanea e di scrittori emergenti.

La terza serata, in programma per venerdì 27 marzo 2026 presso #pasquinellicasacultura, vedrà la presenza di Nicoletta Di Gregorio e Stevka Smitran. Il festival è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Pescara, e promosso da diverse associazioni culturali tra cui Bibliodrammatica aps, MLA/Museo Lettera d’Amore e FBS/Festival delle Biblioteche Sociali.

Il direttore artistico Beniamino Cardines ha dichiarato: “Rimettiamo al centro il gesto della scrittura come luogo di socialità, socializzazione, e restituiamo alla parola scritta il potere di innescare confronti, dialoghi e relazioni”. Mentre Annarita Pasquinelli, promotrice culturale, ha sottolineato: “Un festival in un luogo dove non siamo mai stati prima. Una casa che diventa luogo pubblico, che accoglie attraverso il potere aggregativo dell’arte”.

Il PHF.3 ospiterà diverse serate con autori e autrici come Cam Lecce, Vittorina Castellano, Antonio Di Loreto e Annamaria Di Lorenzo. In programma anche progetti speciali come “Parole di notte”, “Notte dei Ricordi/2”, “poeti controguerre/6” e il “Premio Vita e Culture 2026”.

L’evento si terrà presso Casa Pasquinelli a Pescara, con ingresso gratuito previa prenotazione al numero 339 5223285. Il festival vuole promuovere una riflessione sulla scrittura poetica e la poesia, incentivando un dialogo attivo e un’esplorazione continua della capacità di esprimersi e comunicare attraverso le parole.

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