Pescara: polemica tra consiglieri sul teatro d’Annunzio, D’Angelo replica a Sola: “Amministrazione attiva per riapertura struttura”

Il consigliere comunale Simone D’Angelo ha replicato alle recenti dichiarazioni del consigliere Paolo Sola riguardo alla questione del teatro d’Annunzio a Pescara.

Secondo D’Angelo, Sola avrebbe proposto una visione parziale dei fatti, sostenendo che il Comune di Pescara ha assunto la responsabilità di avviare il percorso per la riapertura del teatro. Il consigliere ha sottolineato che il Comune ha individuato le prime risorse disponibili e ha affrontato un iter tecnico e amministrativo complesso, il cui costo totale non poteva essere definito in anticipo.

D’Angelo ha chiarito che i lavori finanziati rappresentano solo una prima fase dell’intervento e che l’obiettivo dell’Amministrazione è il completo recupero della struttura. Affermando che, mentre il centrosinistra discute, l’attuale Amministrazione sta lavorando per reperire fondi, programmare interventi e raggiungere risultati concreti.

Il consigliere ha dichiarato che è sorprendente che il Movimento 5 Stelle contesti al Comune la volontà di completare l’intervento, in particolare su una struttura così importante per la città di Pescara. Ha aggiunto che ci si aspetterebbe proposte e collaborazione, anziché “ennesimi tentativi di trasformare ogni iniziativa dell’Amministrazione in una polemica politica”.

La situazione resta quindi aperta e in fase di sviluppo per quanto riguarda il teatro d’Annunzio a Pescara.