Pescara, polemiche in Consiglio Comunale: la minoranza attacca la maggioranza

La maggioranza al Comune di Pescara ha rilasciato un comunicato stampa in risposta alla minoranza, criticando il modo in cui vengono affrontate le recenti indagini in corso.

Secondo la maggioranza, la minoranza sta approfittando dell’inchiesta in corso per attaccare il centrodestra, cercando di minare la stabilità dell’amministrazione comunale. Si evidenzia inoltre che la minoranza, nonostante sia stata bocciata dagli elettori pescaresi, continua ad insistere su presunte irregolarità senza alcuna prova concreta.

Il comunicato sottolinea come non ci debbano essere due pesi e due misure a seconda di chi è al potere, criticando il tentativo della minoranza di politicizzare le indagini in corso. Si evidenzia inoltre che la commissione d’indagine proposta dalla minoranza non avrebbe alcun senso in quanto le indagini sono già in corso da parte della Procura.

Il sindaco Masci ha dichiarato che le indagini dovranno seguire il loro corso senza interferenze politiche, mentre la politica dovrebbe concentrarsi sui problemi della città anziché alimentare processi mediatici. Si sottolinea infine che la maggioranza è disponibile a collaborare con le autorità competenti nel rispetto delle regole e delle normative vigenti.

In conclusione, la maggioranza invita la minoranza a concentrarsi sul bene della città anziché cercare semplicemente visibilità mediatica attraverso presunte dichiarazioni scandalistiche.