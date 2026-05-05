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Politica

Pescara, polemiche sul disegno di legge per la città metropolitana: “Solo fumo negli occhi”

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Una proposta di legge presentata dall’Onorevole Giulio Sottanelli riguardante la creazione di Pescara come città metropolitana è stata definita come “fumo negli occhi” da parte del vicepresidente del Comitato Spoltore per la Nuova Pescara, l’Avv. Luigi Spina.

Il disegno di legge, che mira a trasformare Pescara in una città metropolitana, è stato giudicato poco realizzabile da Spina, il quale ha sottolineato che il tempo a disposizione prima della fine della legislatura potrebbe non essere sufficiente per la calendarizzazione del provvedimento.

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta istituiti dalla Legge Del Rio n. 56/2014, che sostituiscono le province. Le caratteristiche principali per la creazione di una città metropolitana includono la natura di ex capoluogo di provincia e la capacità di pianificazione strategica, viabilità, mobilità e gestione dei servizi integrati del territorio.

Fino ad ora, le città metropolitane istituite nelle regioni a statuto ordinario hanno riguardato solo i capoluoghi di regione come Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Roma Capitale, con organi istituzionali come il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana.

Il Comitato Spoltore per la Nuova Pescara ha sottolineato che la proposta dell’Onorevole Sottanelli potrebbe mettere in discussione il capoluogo di regione de L’Aquila, il quale non sarebbe coinvolto nella fusione dei comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara nella Nuova Pescara.

La situazione rimane in dubbio e Spina ha dichiarato: “Ai posteri l’ardua sentenza ed amici aquilani fate attenzione”.

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