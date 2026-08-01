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Politica

Pescara, Polemiche sulle Terme di Caramanico: Verrecchia (FdI) invita all’attesa e al rispetto delle regole

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Le Terme di Caramanico sono al centro di una discussione politica che ha coinvolto il consigliere regionale Antonio Di Marco e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

Verrecchia ha dichiarato: “La trasparenza si tutela rispettando le regole, non alimentando polemiche durante una gara in corso”. Ha poi aggiunto: “Il richiamo di AreaCom al rischio di turbativa non rappresenta un cavillo amministrativo, ma l’applicazione di un principio posto a tutela della regolarità della gara e della parità di trattamento tra tutti i partecipanti”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha invitato l’opposizione ad assumere un atteggiamento di maggiore responsabilità istituzionale, sottolineando l’importanza di lasciare che gli uffici lavorino con serenità, senza pressioni e interferenze durante una procedura ancora in corso.

Verrecchia ha concluso affermando: “Le Terme di Caramanico meritano di essere sottratte definitivamente alle polemiche e restituite a una prospettiva di sviluppo. La Regione ha il dovere di garantire una procedura rigorosa, trasparente e inattaccabile. Solo al termine dell’iter amministrativo sarà il momento delle valutazioni politiche”.

Inoltre, nell’articolo è riportato che la dichiarazione è stata rilasciata in data 1 agosto 2026 dall’ufficio stampa di Tiziana Le Donne.

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