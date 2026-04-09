Pescara: Polemiche sull’organizzazione del referendum sulla Nuova Pescara: costi, sezioni e legittimità messe in discussione

Il Presidente di Spoltore per la Nuova Pescara, Marco Di Marzio, ha espresso le sue riserve riguardo alla proposta di fare un referendum sulla Nuova Pescara con le modalità attualmente proposte. Di Marzio ha sottolineato diverse problematiche legate alla riduzione delle sezioni elettorali da 24 a 11, che potrebbero creare confusione tra i cittadini che si recheranno alle urne.

Inoltre, il Presidente ha sollevato dubbi sui costi previsti per l’organizzazione del referendum, sottolineando le discrepanze tra le stime della segretaria comunale (20.000€) e del Sindaco Trulli (10.000€). Di Marzio ha evidenziato che tali costi potrebbero essere sottostimati considerando le varie spese necessarie per l’allestimento dei locali, la stampa delle schede, il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e delle forze dell’ordine, tra gli altri.

Il Presidente ha inoltre sottolineato che l’opposizione all’esito referendario da parte dell’amministrazione potrebbe rallentare e ostacolare il progresso della fusione dei servizi per la Nuova Pescara. Di Marzio ha evidenziato che la volontà popolare a favore della fusione è stata già espressa e che gli ostacoli politici potrebbero vanificare i vantaggi derivanti dai fondi assegnati per il progetto.

Infine, Di Marzio ha risposto alle critiche personali ricevute dal Consigliere Comunale Lucio Matricciani, ribadendo il suo legame con Spoltore e il suo impegno per la crescita della città. Il Presidente ha mostrato disaccordo con il modo di fare politica del Consigliere e ha espresso i suoi timori riguardo alla volontà di mantenere privilegi personali a scapito del progresso della comunità.

Di Marzio ha concluso invitando la politica a non sprecare risorse per organizzare il referendum, evidenziando la necessità di dedicare tali fondi al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alle emergenze del territorio, come il dissesto idrogeologico.