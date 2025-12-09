- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Cronaca

Pescara: Polizia di Stato denuncia un 18enne per molestie ai clienti di un bar

Nell’ambito del potenziamento dei controlli sul territorio, disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene, la Polizia di Stato ha denunciato un 18enne senza fissa dimora, reo di aver importunato i clienti di un bar situato in Corso Vittorio Emanuele. L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, dove alcuni avventori si erano lamentati per le pesanti offese rivolte dal giovane. Gli agenti delle volanti, prontamente intervenuti, hanno identificato il ragazzo e, a seguito di perquisizione, hanno trovato in suo possesso un taglierino di 16 centimetri e un arnese atto allo scasso. Il 18enne è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti all’offesa e allo scasso. Le indagini sono in corso, mentre la Polizia raccomanda a tutti i cittadini di segnalare comportamenti molesti affinché possano essere prontamente gestiti. Pescara, 9 dicembre 2025.

