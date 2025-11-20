Pescara, Polizia ferma donna con cocaina del valore di 150mila euro

PESCARA – Una donna pescarese di 55 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato dopo essere stata trovata alla guida di un’auto con circa 1,5 chili di cocaina nascosti sotto il giubbotto. Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, si precisa che la sua posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nelle sedi competenti.

L’intervento rientra nei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti sul territorio. Gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati in controlli serali nei quartieri di San Donato e Villa del Fuoco, hanno notato un’auto con targa prova transitare a velocità sostenuta e hanno deciso di procedere al controllo.

Alla vista della pattuglia, la conducente avrebbe effettuato una manovra pericolosa nel tentativo di allontanarsi, dando luogo a un breve inseguimento terminato poco dopo, nella zona del carcere. Una volta fermata, gli agenti hanno notato un evidente rigonfiamento sotto il giubbotto della donna e hanno effettuato le verifiche del caso.

Dai controlli sono emersi tre involucri, risultati contenere complessivamente circa 1,5 chili di cocaina. All’interno dell’auto è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. Secondo le stime degli investigatori, la sostanza, una volta immessa sul mercato e rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto generare introiti fino a circa 150mila euro.

La 55enne è stata quindi arrestata e condotta in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà ora esaminare la vicenda e adottare le determinazioni del caso.