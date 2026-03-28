- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 28, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, polizia locale recupera sei alloggi abusivamente occupati e individua furti di...
Cronaca

Pescara, polizia locale recupera sei alloggi abusivamente occupati e individua furti di luce e acqua: il bilancio delle operazioni di legalità nell’edilizia residenziale pubblica.

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Polizia locale ha intensificato l’attività di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente, con l’obiettivo di ripristinare la legalità. Ventidue sono stati gli accertamenti eseguiti nei primi tre mesi del 2026, che hanno portato al recupero di sei alloggi e di un stanzino, oltre alla individuazione di quattro appartamenti sottoposti a sequestro.

Gli interventi, coordinati dal comandante Danilo Palestini, hanno riguardato diversi stabili tra cui quelli di via Caduti per Servizio, via Lago di Borgiano, via Aldo Moro, via Tavo e via Rigopiano. Durante gli accertamenti è emerso che molti inquilini avevano anche perpetrato il furto delle utenze di luce e acqua e in alcuni casi erano stati riscontrati allacci abusivi per usufruire dell’energia elettrica.

Il sindaco Carlo Masci ha elogiato l’operato della Polizia locale, sottolineando l’importanza di contrastare efficacemente le occupazioni abusive e i furti di energia elettrica. “Con l’impegno costante delle forze dell’ordine – ha dichiarato Masci – si riescono a contrastare efficacemente questi comportamenti illeciti che riguardano la sottrazione di fatto degli alloggi alle persone che ne hanno diritto”.

La collaborazione tra la Polizia locale, gli uffici comunali, Ater, Enel, Aca e le forze dell’ordine ha permesso di monitorare costantemente la situazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, effettuando controlli mirati per ripristinare la legalità e mettere a disposizione degli aventi diritto gli alloggi recuperati.

Il sindaco ha infine ringraziato i cittadini che, attraverso segnalazioni anonime, hanno contribuito a individuare situazioni meritevoli di attenzione, consentendo agli enti competenti di intervenire tempestivamente per bloccare eventuali reati.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it