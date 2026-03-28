Pescara, polizia locale recupera sei alloggi abusivamente occupati e individua furti di luce e acqua: il bilancio delle operazioni di legalità nell’edilizia residenziale pubblica.

La Polizia locale ha intensificato l’attività di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente, con l’obiettivo di ripristinare la legalità. Ventidue sono stati gli accertamenti eseguiti nei primi tre mesi del 2026, che hanno portato al recupero di sei alloggi e di un stanzino, oltre alla individuazione di quattro appartamenti sottoposti a sequestro.

Gli interventi, coordinati dal comandante Danilo Palestini, hanno riguardato diversi stabili tra cui quelli di via Caduti per Servizio, via Lago di Borgiano, via Aldo Moro, via Tavo e via Rigopiano. Durante gli accertamenti è emerso che molti inquilini avevano anche perpetrato il furto delle utenze di luce e acqua e in alcuni casi erano stati riscontrati allacci abusivi per usufruire dell’energia elettrica.

Il sindaco Carlo Masci ha elogiato l’operato della Polizia locale, sottolineando l’importanza di contrastare efficacemente le occupazioni abusive e i furti di energia elettrica. “Con l’impegno costante delle forze dell’ordine – ha dichiarato Masci – si riescono a contrastare efficacemente questi comportamenti illeciti che riguardano la sottrazione di fatto degli alloggi alle persone che ne hanno diritto”.

La collaborazione tra la Polizia locale, gli uffici comunali, Ater, Enel, Aca e le forze dell’ordine ha permesso di monitorare costantemente la situazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, effettuando controlli mirati per ripristinare la legalità e mettere a disposizione degli aventi diritto gli alloggi recuperati.

Il sindaco ha infine ringraziato i cittadini che, attraverso segnalazioni anonime, hanno contribuito a individuare situazioni meritevoli di attenzione, consentendo agli enti competenti di intervenire tempestivamente per bloccare eventuali reati.