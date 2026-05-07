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Cronaca

Pescara, Polizia locale sequestra due appartamenti Ater occupati abusivamente in via Caduti per servizio, sindaco Masci presente.

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La Polizia locale di Pescara ha eseguito stamani un provvedimento di sequestro di due appartamenti Ater occupati abusivamente in via Caduti per Servizio, a Fontanelle, su disposizione del Gip, a seguito della richiesta formulata dalla Procura.

Le abitazioni erano state occupate dalla stessa persona, che secondo quanto dichiarato dalla Polizia locale, riusciva ad introdursi dall’esterno al primo piano forzando una finestra situata sul lato strada e passando da un alloggio all’altro, confinante, attraverso un buco realizzato nel muro.

Il sindaco Carlo Masci si è recato sul posto per assistere all’intervento della Polizia locale e dell’Ater nello stabile, dove è stato murato l’accesso ai due appartamenti occupati dall’uomo. “Il nostro lavoro su questo fronte è continuo, da anni, sempre finalizzato a liberare le case popolari occupate da chi non ha titolo per assegnarle a chi è in attesa”, ha commentato il sindaco.

La Polizia locale ha accertato 15 occupazioni abusive, tentate o messe a segno, e 12 furti di utenze, definendoli “fenomeni gravissimi e da contrastare”. Inoltre, ha recuperato circa 70 alloggi, in totale.

Il Comune ha esaurito la graduatoria del 2019 e promosso e definito la graduatoria del 2023, assegnando gli alloggi disponibili in maniera costante, con una cinquantina di assegnazioni che si susseguono continuamente.

Il sindaco ha ringraziato gli uffici, la Polizia locale, l’Ater e la Procura per l’impegno costante nel garantire una casa a chi ha le carte in regola per l’assegnazione, perseguendo nel contempo il rispetto della legge nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.

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