Pescara: Polizia Penitenziaria sventa tentativo di introdurre droga in carcere, deferita donna dalla provincia di Foggia.

La Polizia Penitenziaria ha sventato un tentativo di introduzione di droga alla Casa Circondariale di Pescara. L’operazione è stata applaudita dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che ha elogiato il personale per aver impedito il passaggio illecito di sostanze stupefacenti all’interno dell’istituto.

Durante i controlli di routine per i colloqui, due agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte di una donna proveniente dalla provincia di Foggia, che stava per incontrare un parente detenuto. Grazie al loro intuito e alla loro conoscenza delle dinamiche penitenziarie, le operatrici hanno deciso di approfondire le verifiche con una perquisizione personale, rinvenendo un involucro contenente circa 100 grammi di hashish nascosto nelle parti intime della donna.

La sostanza, se fosse entrata in circolazione all’interno dell’istituto, avrebbe potuto generare un illecito giro d’affari con possibili ricadute negative sulla sicurezza e sul benessere dei detenuti e delle loro famiglie. La donna è stata deferita all’Autorità giudiziaria competente per ulteriori accertamenti.

Il SAPPE ha sottolineato l’elevato livello di preparazione e professionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, impegnato quotidianamente nella salvaguardia della sicurezza e della legalità all’interno dei penitenziari. Giovanni Scarciolla, segretario provinciale SAPPE di Pescara, ha elogiato il lavoro svolto dal personale nel contrastare efficacemente i tentativi di introduzione di stupefacenti, proteggendo la comunità e gli operatori.

Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, ha evidenziato l’importanza dell’azione di contrasto all’introduzione e alla detenzione di droga e telefoni cellulari in carcere, sottolineando il ruolo fondamentale della Polizia Penitenziaria nell’assicurare la sicurezza della società contro la criminalità.

L’episodio in questione risulta essenziale per comprendere il lavoro silenzioso ma decisivo svolto all’interno dei penitenziari, fondamentale per garantire un ambiente sicuro per tutti. Giuseppe Ninu, segretario nazionale SAPPE per l’Abruzzo, ha rinnovato l’appello alle istituzioni per investire nella sicurezza delle carceri, valorizzando e sostenendo il prezioso operato della Polizia Penitenziaria.

La costante azione di contrasto condotta dalla Polizia Penitenziaria contro il traffico di droga e altri illeciti all’interno dei penitenziari conferma il ruolo essenziale dell’istituzione nel garantire la sicurezza e la legalità all’interno delle strutture detentive.