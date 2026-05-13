Pescara: Porto turistico Marina di Pescara, sostenibilità e innovazione al centro delle nuove iniziative

Il Porto turistico Marina di Pescara si prepara a un nuovo mandato all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’accessibilità. Il Consiglio di Amministrazione, guidato per il secondo mandato da Gianni Taucci, ha presentato una road map ricca di iniziative che puntano a migliorare e rendere più sostenibile il porto turistico.

Il nuovo dispositivo Seabin, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi d’Annunzio, è in grado di raccogliere le plastiche galleggianti e studiare la biologia marina dei fondali del porto turistico. Questo dispositivo, insieme all’impianto fotovoltaico di mezzo megawatt installato di recente, conferma l’impegno del Marina di Pescara nella promozione della sostenibilità ambientale.

Non solo sostenibilità, ma anche maggior accessibilità per il porto turistico. Si è pensato a realizzare un punto di ormeggio per il parasiling, accessibilità dei servizi igienici e ai campi da padel, per consentire a persone affette da disabilità di poter godere appieno dei servizi offerti.

Inoltre, l’accesso ai pontili verrà migliorato per garantire una maggiore comodità agli utenti. È previsto un cambiamento nella viabilità interna per la nuova stagione di Estatica 2026, durante la quale importanti concerti saranno ospitati nell’area parcheggio anziché all’interno, al fine di garantire una maggiore tranquillità ai diportisti.

La stagione di Estatica 2026 si aprirà il 21 giugno e vedrà la conferma di importanti eventi come Funambolika, Zoomusic, Pescara jazz, Terrasound, Fla ed Il Festival dannunziano. Gianni Taucci, presidente del Marina di Pescara, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri visitatori un’esperienza sempre più sostenibile e accessibile. Continueremo a lavorare per migliorare e innovare il nostro porto turistico, mantenendo sempre l’attenzione sulla sostenibilità ambientale e sull’accessibilità per tutti”.