Pescara, positivo il sopralluogo della Commissione Parlamentare sullo stato delle periferie cittadine

La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha effettuato una visita a Pescara, durante la quale ha potuto constatare direttamente il lavoro svolto dal Comune nella riqualificazione delle periferie.

Il sindaco Carlo Masci ha dichiarato: “È stata una giornata molto importante e positiva per la nostra città. La Commissione parlamentare ha potuto verificare il grande impegno del Comune di Pescara nelle periferie, con investimenti concreti e una programmazione centrata sulla qualità della vita dei cittadini, accogliendo anche le richieste dell’Amministrazione per migliorare le condizioni delle zone periferiche”.

Durante l’audizione con il sindaco Masci e l’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, sono state presentate le criticità e i punti di forza di quattro aree periferiche della città: Zanni, Villa del Fuoco, Fontanelle e San Donato. Sono stati evidenziati i programmi integrati di riqualificazione urbana realizzati negli ultimi vent’anni, finanziati con fondi europei, statali e PNRR, per intervenire su edilizia residenziale pubblica, scuole, impianti sportivi, mobilità sostenibile e servizi sociali.

Il primo cittadino ha illustrato diversi interventi effettuati nelle varie zone periferiche, come ad esempio l’efficientamento energetico di alloggi ERP a Zanni, la riqualificazione strutturale a Villa del Fuoco e i progetti sul quartiere di San Donato. Sono stati anche menzionati interventi di riqualificazione energetica e strutturale sugli alloggi popolari a Fontanelle.

Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Comune, Asl e forze dell’ordine e la necessità di gestire adeguatamente le nuove strutture realizzate per garantirne la continuità. L’assessore Sulpizio ha concluso sottolineando l’impegno del Comune nel restituire dignità e nuove opportunità alle zone periferiche della città.

La Commissione ha riconosciuto l’impegno dell’amministrazione cittadina nelle periferie, con interventi che riguardano la riqualificazione urbana, l’edilizia pubblica, gli impianti sportivi, i servizi sociali, la sicurezza e gli spazi di aggregazione. Masci si augura che la Commissione registri le sollecitazioni dell’Amministrazione locale, mentre l’