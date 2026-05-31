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Eventi e Cultura

Pescara premia il talento femminile con il ritorno del Premio DeA: appuntamento il 6 giugno 2026 presso Autoepi Mobility Hub.

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Torna il Premio DeA a Pescara, un importante riconoscimento dedicato al valore, al talento e all’impegno femminile nei settori della cultura, del sociale e delle professioni. La seconda edizione si svolgerà sabato 6 giugno 2026 presso lo showroom Autoepi Mobility Hub, in Via Tiburtina 326 a Pescara. L’iniziativa è promossa da Epicentre Cultural Space in collaborazione con Accademia Italia e gode del patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e dell’ACI di Pescara.

Giuseppe ed Eleonora Rossi del Mobility Hub Autoepi spiegano che l’obiettivo del Premio DeA è “dare voce e riconoscimento a donne che, attraverso il proprio lavoro, i progetti sociali e l’impegno professionale e associativo, contribuiscono concretamente alla crescita culturale e civile della comunità”. La manifestazione sarà articolata in un talk pomeridiano seguito dalla cerimonia di premiazione, coordinati da Letizia Gomato, Presidente di Accademia Italia- istituto culturale, formativo e di promozione sociale.

Tra gli ospiti previsti interverranno Paola Epifano, titolare di Autoepi Srl, e Barbara Falcinelli, Direttore ACI Pescara. Il Premio DeA intende celebrare personalità femminili che si sono distinte sul territorio per iniziative legate all’inclusione, alla coesione sociale, al sostegno delle categorie più fragili e al contributo offerto al mondo imprenditoriale e associativo.

Paola Epifano, titolare di Autoepi, sottolinea l’importanza di unirsi non solo negli ideali, ma anche attraverso azioni concrete condivise con il territorio e per il territorio. L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto al pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro femminile e riconoscerne la professionalità non solo in nome delle “quote rosa”, ma per meriti reali. Il Premio DeA si propone di celebrare esattamente questo.

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