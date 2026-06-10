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Pescara premia Matteo Dagasso: pergamena e gagliardetto in Comune con Masci e Martelli

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La città di Pescara ha premiato oggi il centrocampista della Nazionale italiana e del Venezia FC, Matteo Dagasso, con una pergamena e un gagliardetto in segno di riconoscimento per i suoi successi nel mondo del calcio. Il giovane calciatore, originario del capoluogo adriatico, si è recato presso il Comune per incontrare il sindaco Carlo Masci e l’assessore allo Sport, Patrizia Martelli, che lo hanno accolti con affetto a nome dell’intera comunità.

Il sindaco Masci ha elogiato le grandi conquiste di Dagasso nel calcio, sottolineando che il giovane è riuscito a raggiungere livelli eccezionali arrivando fino alla Nazionale maggiore. “Questo traguardo è stato ‘toccato’ nella nostra provincia solo da Verratti, ma tu sei l’unico davvero pescarese e ti riconosciamo il merito per questo obiettivo”, ha dichiarato il sindaco. “Un giovane che fa sport, con impegno costante e sacrifici, diventa un esempio per tanti altri giovani. Il nostro premio è anche per il modello di vita sano che segui, e siamo certi che tu sia un esempio per chi è in difficoltà e non ha riferimenti”.

Martelli ha ricordato il recente incontro con Dagasso il 2 gennaio in piazza Salotto durante il passaggio della Fiamma Olimpica, consegnandogli un riconoscimento per la sua carriera e un attestato di stima della città. “Chiudere l’anno con questo premio rende tutto ancora più piacevole”, ha commentato il calciatore nel ricevere la pergamena e il gagliardetto.

In un momento storico complesso come quello attuale, la città di Pescara si dimostra orgogliosa di poter celebrare il successo sportivo e personale di uno dei propri cittadini, emanando un messaggio di speranza e di incoraggiamento per i giovani che, come Matteo Dagasso, perseguono i propri sogni con determinazione e impegno.

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