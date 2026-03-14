- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 14, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara premiata a Roma con due “Tartarughe d’Oro” per l’impegno nella tutela...
Attualità

Pescara premiata a Roma con due “Tartarughe d’Oro” per l’impegno nella tutela ambientale: miglioramento rispetto al passato

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara premiata a Roma tra i Comuni Plastic Free, al capoluogo adriatico vanno due “Tartarughe d’Oro”. Migliora la performance rispetto allo scorso anno. Masci: “È il riconoscimento del nostro lavoro”.

Roma, 14 marzo 2026 – Il sindaco Carlo Masci si è detto orgoglioso per il riconoscimento ottenuto dalla città di Pescara durante la cerimonia di consegna delle “Tartarughe d’Oro” ai Comuni italiani riconosciuti Plastic Free, che si è svolta stamani al Teatro Olimpico di Roma. Masci ha dichiarato che le due Tartarughe d’oro assegnate a Pescara rappresentano il risultato del duro lavoro svolto per promuovere la tutela ambientale e contrastare l’inquinamento da plastica.

Il premio è frutto delle numerose iniziative messe in atto dall’Amministrazione comunale, che hanno portato il capoluogo adriatico a migliorare il proprio punteggio rispetto all’anno precedente. Pescara ha ottenuto due Tartarughe d’oro, contro l’una conquistata nel 2025. Le iniziative includono le giornate Plastic Free per la pulizia del territorio e la sensibilizzazione dei cittadini, nonché l’ordinanza che vieta l’utilizzo della rafia nelle strutture balneari pescaresi.

Il premio viene assegnato sulla base di quattro parametri principali: la gestione dei rifiuti urbani, il contrasto all’abbandono dei rifiuti, azioni virtuose sul territorio, e sensibilizzazione ed educazione ambientale dei cittadini.

Il sindaco Masci ha commentato il prestigioso riconoscimento affermando che “Pescara sta andando nella direzione giusta: quella di una città sempre più attenta alla sostenibilità, alla difesa del mare e alla riduzione dell’uso della plastica”. Ha inoltre annunciato l’obiettivo di ottenere la terza Tartaruga d’oro nel 2027, in occasione del centenario della città.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e Ester Zazzero, responsabile dell’Ufficio Transizione Ecologica e Valorizzazione del Mare e dei Fiumi del Comune di Pescara. Masci ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento di cittadini, scuole, associazioni e operatori economici per la salvaguardia dell’ambiente, che considera una responsabilità condivisa e una priorità per il futuro della comunità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it