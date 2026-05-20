Pescara, Premio Parete 2026 a Luca Ferrari: innovazione e qualità premiate dall’iniziativa culturale abruzzese

Pescara, 20 maggio 2026 – Si è tenuta oggi la presentazione dell’edizione 2026 del Premio Parete, giunto alla sua 10ª edizione e dedicato alla memoria del finanziere abruzzese Ermando Parete, superstite di Dachau. Un importante appuntamento che mette in dialogo istituzioni, mondo accademico, forze dell’ordine e protagonisti dell’innovazione contemporanea.

Durante la cerimonia di presentazione presso la caserma della Guardia di Finanza di Pescara, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio ha annunciato che il Premio Parete 2026 verrà conferito a Luca Ferrari, cofondatore e amministratore delegato di Bending Spoons, realtà tecnologica italiana nota per l’acquisizione della piattaforma olandese WeTransfer nell’estate del 2024.

All’evento erano presenti il Prefetto Luigi Carnevale, il Generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Sindaco di Penne Petrucci in rappresentanza della Provincia di Pescara, il Colonnello Bartolomeo Scalabrino, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il Consigliere regionale Antonio Di Marco, Donato Parete e la stessa Concita De Gregorio.

Antonio Di Marco ha dichiarato: “Il Premio Parete compie dieci anni e ogni edizione conferma la visione lungimirante che ne è all’origine. Il riconoscimento, dedicato all’eccellenza economica e intitolato alla memoria di Ermando Parete, mantiene un forte legame con i valori che egli ha incarnato: coraggio, resilienza e impegno civile, che ancora oggi ispirano la scelta dei premiati. Sono lieto che ad annunciare il destinatario di quest’anno sia stata Concita De Gregorio e che la scelta sia ricaduta su Luca Ferrari, CEO della società tecnologica milanese Bending Spoons, un imprenditore che incarna innovazione, coraggio e radicamento nella cultura italiana, valori che il Premio intende celebrare”.

Il Premio Parete rappresenta un importante momento di valorizzazione dell’eccellenza e dell’ingegno, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di Ermando Parete, cittadino illustre di Abbateggio che ha lasciato un’impronta profonda nella coscienza civile e culturale della regione. La scelta di Luca Ferrari come vincitore di quest’anno conferma il legame tra il premio e la capacità di innovare e guardare al futuro.

Il Premio Parete è dunque una testimonianza di coraggio e impegno civile, valori che continuano a ispirare le generazioni presenti e future.