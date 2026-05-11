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Pescara presenta bando per finanziare interventi di micro-forestazione per migliorare la resilienza climatica della città

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Il Comune di Pescara ha annunciato l’organizzazione di una conferenza stampa per presentare il bando che finanzierà interventi sul verde di micro-forestazione nella città. L’iniziativa mira a migliorare la resilienza climatica di Pescara e sarà realizzata in aree private e pubbliche, nell’ambito del progetto LIFE+ A_GreeNet (Adriatic Climate Urban Network).

Il bando prevede un contributo minimo pubblico di € 5.000 per intervento e sarà illustrato nel dettaglio durante la conferenza stampa in programma per domani, martedì 12 maggio, alle ore 10:30 presso l’ufficio del sindaco Carlo Masci. All’incontro saranno presenti il vice sindaco Gianni Santilli, la dirigente Emilia Fino e il responsabile del Servizio Valorizzazione del Verde Mario Caudullo.

Durante la conferenza saranno presentati anche gli interventi in corso sulle aiuole della città, nell’ottica di promuovere progetti di micro-forestazione che possano contribuire a rendere Pescara più green e sostenibile.

La città di Pescara si conferma così attenta alla tutela dell’ambiente e alla promozione di iniziative che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini, puntando su interventi concreti per il benessere della comunità e la salvaguardia del territorio.

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