- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Giugno 15, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara presenta il bando di concorso per alloggi Erp: conferenza stampa il...
Attualità

Pescara presenta il bando di concorso per alloggi Erp: conferenza stampa il 16 giugno

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Comune di Pescara ha pubblicato il bando di concorso integrativo per l’assegnazione di alloggi Erp, che permetterà di aggiornare la graduatoria vigente. Questa iniziativa offre la possibilità sia a nuovi aspiranti assegnatari che a coloro che sono già presenti in graduatoria di partecipare al concorso.

La conferenza stampa di presentazione del bando si terrà domani, martedì 16 giugno, alle ore 11:30, nella sala Giunta del Comune. Il sindaco Carlo Masci e l’assessore Adelchi Sulpizio saranno presenti insieme alla dirigente del settore Politiche per il cittadino Roberta Pellegrino e al responsabile di servizio Massimo Cardone.

Durante l’incontro saranno forniti tutti i dettagli relativi al bando e alle modalità di partecipazione. Si tratta di un’importante opportunità per chi è in cerca di una soluzione abitativa e per coloro che sono già in graduatoria e desiderano migliorare la propria situazione.

La stampa è invitata a partecipare per ricevere informazioni dettagliate e per diffondere la notizia all’opinione pubblica. Sarà un’occasione importante per comprendere le procedure e le scadenze del concorso integrativo per l’assegnazione degli alloggi Erp a Pescara.

Si auspica che questa iniziativa possa offrire concrete possibilità abitative a chi ne ha bisogno e che sia un’opportunità di miglioramento per la qualità della vita dei cittadini del Comune.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it