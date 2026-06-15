Pescara presenta il bando di concorso per alloggi Erp: conferenza stampa il 16 giugno

Il Comune di Pescara ha pubblicato il bando di concorso integrativo per l’assegnazione di alloggi Erp, che permetterà di aggiornare la graduatoria vigente. Questa iniziativa offre la possibilità sia a nuovi aspiranti assegnatari che a coloro che sono già presenti in graduatoria di partecipare al concorso.

La conferenza stampa di presentazione del bando si terrà domani, martedì 16 giugno, alle ore 11:30, nella sala Giunta del Comune. Il sindaco Carlo Masci e l’assessore Adelchi Sulpizio saranno presenti insieme alla dirigente del settore Politiche per il cittadino Roberta Pellegrino e al responsabile di servizio Massimo Cardone.

Durante l’incontro saranno forniti tutti i dettagli relativi al bando e alle modalità di partecipazione. Si tratta di un’importante opportunità per chi è in cerca di una soluzione abitativa e per coloro che sono già in graduatoria e desiderano migliorare la propria situazione.

La stampa è invitata a partecipare per ricevere informazioni dettagliate e per diffondere la notizia all’opinione pubblica. Sarà un’occasione importante per comprendere le procedure e le scadenze del concorso integrativo per l’assegnazione degli alloggi Erp a Pescara.

Si auspica che questa iniziativa possa offrire concrete possibilità abitative a chi ne ha bisogno e che sia un’opportunità di miglioramento per la qualità della vita dei cittadini del Comune.