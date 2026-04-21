Pescara presenta “Il maggio dei libri”: 48 appuntamenti in città

Domani, mercoledì 22 aprile 2025, alle ore 10:30 nella sala Giunta del Comune di Pescara si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della campagna nazionale “Il maggio dei libri”. Promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura, l’iniziativa si compone di 48 appuntamenti che verranno presentati ai giornalisti dal sindaco Carlo Masci, dall’assessore alla Cultura Maria Rita Carota e dal presidente della Commissione Cultura Simone D’Angelo. Undici realtà, tra associazioni, librerie e biblioteche, hanno aderito all’iniziativa.

“Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa nazionale per promuovere la cultura e l’amore per i libri nella nostra città”, ha dichiarato il sindaco Carlo Masci. “Saranno 48 appuntamenti che coinvolgeranno la cittadinanza e che speriamo possano contribuire alla crescita culturale di Pescara”.

L’assessore alla Cultura Maria Rita Carota ha sottolineato l’importanza di promuovere la lettura e la cultura, soprattutto in un periodo come questo. “Il maggio dei libri è un’occasione per tutti i cittadini di avvicinarsi alla cultura attraverso letture, eventi e incontri con gli autori. Speriamo che questa iniziativa possa essere apprezzata e partecipata attivamente dalla comunità”.

Il presidente della Commissione Cultura Simone D’Angelo ha invitato la stampa a partecipare alla conferenza stampa per scoprire tutti i dettagli degli appuntamenti previsti. “Sarà un’occasione unica per vivere la cultura in modo diverso e coinvolgente. Siamo sicuri che Il maggio dei libri sarà un successo”.

La conferenza stampa di presentazione de “Il maggio dei libri” si terrà mercoledì 22 aprile 2025 alle ore 10:30 presso la sala Giunta del Comune di Pescara. La stampa è invitata a partecipare per conoscere tutti gli appuntamenti previsti e per diffondere l’importanza della cultura e della lettura nella città.