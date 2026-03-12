- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Eventi e Cultura

Pescara presenta la Digital Library: accesso online a migliaia di contenuti digitali

Sarà presentata alla stampa domani, venerdì 13 marzo, la Digital Library del Polo Bibliotecario Aternino, che permette agli utenti di accedere gratuitamente a migliaia di contenuti digitali di alta qualità.

La libreria digitale di ricerca multipiattaforma consente la consultazione di oltre 7.000 quotidiani e riviste provenienti da 90 Paesi, così come migliaia di ebook, audiolibri e banche dati accademiche internazionali. Questi materiali sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia via web che tramite dispositivi mobili, offrendo la possibilità di fruirne in download o in streaming.

L’evento si terrà alle ore 11:30 presso il Polo Bibliotecario Aternino, in piazza Garibaldi. Saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore Maria Rita Carota, insieme ai rappresentanti della Fondazione Genti d’Abruzzo e del Museo delle Genti d’Abruzzo Romina Faricelli, Ermanno De Pompeis e Letizia Lizza, insieme al personale del Polo.

Questo nuovo strumento digitale si preannuncia come una risorsa innovativa e preziosa per la comunità, offrendo un vasto assortimento di contenuti culturali accessibili a tutti. La conferenza stampa di presentazione sarà l’occasione per conoscere da vicino le potenzialità di questa Digital Library e per scoprire come essa possa arricchire l’esperienza di ricerca e di apprendimento di studenti, studiosi e appassionati di cultura.

La Digital Library rappresenta un importante passo avanti nella promozione e diffusione della cultura digitale nel territorio, offrendo un servizio moderno e all’avanguardia che si prevede possa avere un impatto significativo sul panorama bibliotecario locale.

