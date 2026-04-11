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Politica

Pescara presenta la nuova Giunta Comunale per il terzo mandato del sindaco Carlo Masci: obiettivo crescita e programma da portare a termine

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Questa mattina il Sindaco Carlo Masci ha presentato ufficialmente la nuova Giunta comunale di Pescara, nominata per il terzo mandato. I delegati dal primo cittadino che ricopriranno il ruolo di assessore sono: Gianna Camplone, Maria Rita Carota, Patrizia Martelli, Zaira Zamparelli, Adelchi Sulpizio, Alfredo Cremonese, Claudio Croce, Giovanni Santilli, e Massimiliano Pignoli.

Durante la presentazione della Giunta, il Sindaco Masci ha ringraziato gli assessori degli anni precedenti per il lavoro svolto e ha dato il benvenuto ai nuovi membri della squadra. “Abbiamo un programma da portare a termine e abbiamo tante attività già in corso che stiamo affrontando senza esserci mai fermati”, ha dichiarato Masci, sottolineando l’impegno della nuova squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Sindaco ha inoltre parlato dell’importanza di lavorare in collaborazione con i Comuni di Montesilvano e Spoltore per dare vita alla nuova città di Pescara. “L’obiettivo primario per noi è fare in modo che Pescara continui a crescere e a rispondere alle esigenze dei cittadini”, ha aggiunto.

La conferenza stampa si è conclusa con la Giunta che si è subito riunita per approvare le prime 8 delibere. Masci ha infine augurato buon lavoro ai nuovi consiglieri, sottolineando il grande consenso che l’amministrazione ha ricevuto sul territorio. “Adesso tutti al lavoro, più di prima, per far sì che Pescara continui a crescere sempre di più”, ha concluso il Sindaco.

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