Pescara presenta la XXIV edizione di EDUCAMP 2026: “Lo sport non va in vacanza” con la partecipazione di oltre 1.000 bambini e ragazzi

Sarà presentata sabato 2 maggio, alle ore 10:30 presso la sala Giunta del Comune di Pescara, la XXIV edizione del progetto estivo EDUCAMP 2026 – “Lo sport non va in vacanza”. Si prevede la partecipazione di circa 1.050 bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, coinvolti in questa iniziativa estiva promossa dal Comune di Pescara e dal Coni Abruzzo.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli e il presidente del Coni Abruzzo Antonello Passacantando. La stampa è invitata a partecipare all’evento che presenterà la nuova edizione del progetto che promuove l’importanza dello sport anche durante le vacanze estive.

Il progetto EDUCAMP 2026, giunto alla 24esima edizione, si propone di coinvolgere giovani atleti in attività sportive, promuovendo valori come il fair play, la solidarietà e il rispetto. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Pescara e il Coni Abruzzo, i partecipanti avranno l’opportunità di trascorrere un’estate all’insegna dello sport e del divertimento.

L’evento si preannuncia come un’importante occasione per presentare le novità e le attività previste per la nuova edizione di EDUCAMP 2026, che mira a coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani nel territorio. La conferenza stampa sarà dunque un momento fondamentale per dare il via ufficiale a questa esperienza estiva che promuove lo sport come strumento di crescita e integrazione sociale.