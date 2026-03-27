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Eventi e Cultura

Pescara presenta l’edizione 2026 di StartCup Abruzzo per favorire l’innovazione e la creazione di impresa

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Prosegue l’impegno della Camera di commercio Chieti Pescara e della sua Agenzia di sviluppo nel settore dell’innovazione e del supporto alla creazione di impresa. Martedì 31 marzo, alle ore 11:30 presso la Camera di commercio di Pescara, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 di StartCup Abruzzo.

StartCup Abruzzo è una competizione tra idee d’impresa innovative promossa dalla Camera di commercio Chieti Pescara, l’Agenzia di sviluppo, l’Università Chieti Pescara, l’Università de L’Aquila e la Fondazione Vitality. L’obiettivo della competizione è quello di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale.

L’iniziativa prevede una fase regionale e una fase nazionale, con la possibilità di partecipare al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI) promosso dall’associazione PNI Cube, di cui fanno parte l’Università d’Annunzio e l’Università degli Studi dell’Aquila.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento sarà un’occasione per scoprire i dettagli della competizione e per comprendere l’importanza dell’innovazione e della creazione di impresa nel contesto regionale. La stampa è invitata a partecipare.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Maura Di Marco al numero 3291329297.

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