Pescara, presentata la 33esima edizione del Festival Internazionale di Musica “Concerti sotto le Stelle”

Domani, martedì 30 giugno 2026, alle ore 11:30 presso la sala Giunta del Comune di Pescara si terrà la conferenza stampa di presentazione della 33esima edizione del Festival Internazionale di Musica “Concerti sotto le Stelle”. L’evento è in programma a Pescara dal 7 luglio al 25 agosto e sarà organizzato dall’associazione Castelnuovo-Tedesco.

Alla conferenza saranno presenti il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, il direttore artistico della manifestazione Maurizio Di Fulvio, il presidente dell’associazione Castelnuovo-Tedesco Roberto Petrini e Annamaria Zicola, responsabile tecnico degli eventi. La stampa è stata invitata a partecipare alla presentazione del cartellone degli appuntamenti.

Il Festival “Concerti sotto le Stelle” è un appuntamento atteso da appassionati di musica e cultura, che potranno godere di serate all’insegna della musica di qualità in uno scenario suggestivo come quello di Pescara. Durante il periodo di svolgimento, saranno proposti numerosi concerti che spaziano da generi diversi, offrendo un ricco e variegato programma per tutti i gusti.

Si tratta di un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e per chiunque voglia trascorrere serate indimenticabili in compagnia di grandi artisti e delle atmosfere suggestive che solo un evento come “Concerti sotto le Stelle” può offrire.

L’associazione Castelnuovo-Tedesco si appresta a presentare una nuova edizione di uno dei festival musicali più attesi e apprezzati della regione, con un programma ricco di appuntamenti che promettono emozioni uniche e coinvolgenti per tutto il pubblico presente.