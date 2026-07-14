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Eventi e Cultura

Pescara, presentata la due giorni “Quartiere in festa” a Porta Nuova con la conferenza stampa del Comune

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Il quartiere di Porta Nuova si prepara a festeggiare con una due giorni di eventi che si svolgerà il 17 e 18 luglio. L’iniziativa, denominata “Quartiere in festa”, gode del sostegno del Comune di Pescara e sarà presentata domani, mercoledì 15 luglio, in conferenza stampa presso la sala Giunta del Comune alle ore 11:30.

Alla conferenza stampa saranno presenti l’assessore al Commercio Gianni Santilli, Alessandro Dragani e Lorenzo Mustica dell’Associazione Quartiere in Festa, insieme a Simone D’Angelo, presidente della Commissione comunale Cultura, Turismo e Attività Produttive. La stampa è invitata a partecipare per scoprire tutti i dettagli dell’evento.

La manifestazione si svolgerà nell’area di Porta Nuova, precisamente in via Benedetto Croce (dall’incrocio con via Mazzarino) e viale Pepe (area pedonale), e coinvolgerà la comunità locale in due giorni di divertimento e intrattenimento.

L’appuntamento è fissato per il 17 e 18 luglio, con un programma ricco di attività che sicuramente sapranno coinvolgere i partecipanti di tutte le età.

Con l’annuncio della conferenza stampa di domani, l’attesa sale e l’entusiasmo per la “Quartiere in festa” cresce. Un’occasione unica per vivere la convivialità e la socialità che caratterizzano il quartiere di Porta Nuova, grazie all’impegno e alla partecipazione attiva di tutta la comunità.

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