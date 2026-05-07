Pescara, presentata la manifestazione folkloristica “La mamma nel mondo” dell’Associazione interculturale ucraina

La mamma nel mondo, edizione numero 21, sarà annunciata domani in conferenza stampa dall’Associazione interculturale ucraina “Nessuno escluso”. L’evento folkloristico si terrà il 10 maggio a Pescara e sarà presentato da Kateryna Alerhush insieme all’assessore Massimiliano Pignoli, che ha sostenuto l’iniziativa.

La conferenza stampa si terrà alle ore 10:00 presso l’ufficio dell’assessore Pignoli, a piano terra del Comune di Pescara. Saranno presenti anche le rappresentanti di gruppi provenienti da Ucraina, Romania e Albania che hanno voluto partecipare a questa manifestazione.

“La mamma nel mondo” è un evento che si tiene ogni anno in occasione della Festa della mamma, e quest’anno si svolgerà per la ventunesima edizione. L’associazione “Nessuno escluso” si impegna a promuovere la diversità culturale e a celebrare il ruolo delle mamme in tutto il mondo.

La stampa è invitata a partecipare alla conferenza stampa di domani per conoscere tutti i dettagli dell’evento e per ascoltare le dichiarazioni delle organizzatrici e dell’assessore Pignoli. Si tratta di un’occasione per scoprire le tradizioni e le culture di diverse nazioni attraverso la celebrazione della figura materna.

L’appuntamento è quindi fissato per domani, venerdì 8 maggio, alle ore 10:00 presso l’ufficio dell’assessore Pignoli in Comune a Pescara.