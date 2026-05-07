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HomeEventi e CulturaPescara, presentata la manifestazione folkloristica “La mamma nel mondo” dell’Associazione interculturale ucraina
Eventi e Cultura

Pescara, presentata la manifestazione folkloristica “La mamma nel mondo” dell’Associazione interculturale ucraina

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La mamma nel mondo, edizione numero 21, sarà annunciata domani in conferenza stampa dall’Associazione interculturale ucraina “Nessuno escluso”. L’evento folkloristico si terrà il 10 maggio a Pescara e sarà presentato da Kateryna Alerhush insieme all’assessore Massimiliano Pignoli, che ha sostenuto l’iniziativa.

La conferenza stampa si terrà alle ore 10:00 presso l’ufficio dell’assessore Pignoli, a piano terra del Comune di Pescara. Saranno presenti anche le rappresentanti di gruppi provenienti da Ucraina, Romania e Albania che hanno voluto partecipare a questa manifestazione.

“La mamma nel mondo” è un evento che si tiene ogni anno in occasione della Festa della mamma, e quest’anno si svolgerà per la ventunesima edizione. L’associazione “Nessuno escluso” si impegna a promuovere la diversità culturale e a celebrare il ruolo delle mamme in tutto il mondo.

La stampa è invitata a partecipare alla conferenza stampa di domani per conoscere tutti i dettagli dell’evento e per ascoltare le dichiarazioni delle organizzatrici e dell’assessore Pignoli. Si tratta di un’occasione per scoprire le tradizioni e le culture di diverse nazioni attraverso la celebrazione della figura materna.

L’appuntamento è quindi fissato per domani, venerdì 8 maggio, alle ore 10:00 presso l’ufficio dell’assessore Pignoli in Comune a Pescara.

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