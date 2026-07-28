Pescara, presentata la nuova guida “La Costa dei Trabocchi” del Touring Club: appuntamento il 30 luglio con importanti ospiti.

Giovedì 30 luglio alle 11 nella sala Corradino D’Ascanio del Consiglio Regionale d’Abruzzo in piazza Unione a Pescara si terrà la presentazione della nuova guida “La costa dei Trabocchi” del Touring Club Italiano, collana Territori.

All’evento sono previste importanti presenze, tra cui Daniele D’Amario – Sottosegretario con delega al turismo, Francesco Di Filippo – Dirigente Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, Roberto Di Vincenzo – Presidente GAL Costa dei Trabocchi, Luciano Mornacchi – Direttore Commerciale Touring Editore, e Maurizio Coccia – giornalista e ex campione ciclistico.

La guida, che verrà presentata in questa occasione, è un importante strumento di promozione del territorio della Costa dei Trabocchi, un luogo ricco di fascino e tradizione.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento, è possibile contattare l’Ufficio stampa Gal Costa dei Trabocchi tramite Alessandro Ricci al numero 3283543346 o all’indirizzo email riccistampa@gmail.com.

L’appuntamento è dunque imperdibile per chiunque sia interessato a scoprire le bellezze di questo territorio e a conoscere meglio le sue tradizioni e peculiarità.