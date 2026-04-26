Pescara, presentata la piattaforma sindacale per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro delle aziende artigiane dell’area meccanica.

Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 9.30, presso la sede regionale della Uil Abruzzo, situata in Via Tirino n.14 a Pescara, le segreterie regionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil presenteranno la piattaforma sindacale per il primo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (Cirl) delle aziende artigiane dell’area meccanica.

All’incontro parteciperanno Giampaolo Biondi della Fim Cisl Abruzzo Molise, Natascia Innamorati della Fiom Cgil Abruzzo Molise e Valerio Camplone della Uilm Uil Abruzzo.

L’evento sarà un’importante occasione per discutere e presentare le proposte sindacali per il settore delle aziende artigiane operanti nell’area meccanica della regione. Si tratta di un passo significativo per migliorare le condizioni di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori del settore.

Per ulteriori informazioni e per confermare la propria presenza, è possibile contattare Barbara Del Fallo ai seguenti recapiti: tel. 3392938948, email: barbaradelfallo@gmail.com.

Si invita la stampa a partecipare all’evento per conoscere da vicino le novità e le proposte presentate durante la presentazione della piattaforma sindacale per il Cirl delle aziende artigiane dell’area meccanica.