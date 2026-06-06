Pescara: Presentata la prima edizione della gara di corsa “Notturna città di Pescara” in memoria di Adelchi Miani

La città di Pescara si prepara ad accogliere la prima edizione della corsa “Notturna città di Pescara”, un evento dedicato alla memoria di Adelchi Miani che si svolgerà il prossimo lunedì 8 giugno 2026. La conferenza stampa di presentazione della gara avrà luogo alle ore 10:00 presso la sala Giunta del Comune di Pescara.

La competizione prevede una gara di corsa competitiva e non competitiva di 10,1 km, oltre a una passeggiata di 5 km che avrà come partenza e arrivo l’Aurum di Pescara. All’incontro con i giornalisti saranno presenti diverse personalità di rilievo, tra cui il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il presidente dell’ASD Pescara Marathon Massimiliano Miani, il consigliere Andrea Piattelli e gli atleti Carla Micheletti, Giorgia Conti e Stefano Palladinetti.

“La prima edizione della ‘Notturna città di Pescara’ si propone di rendere omaggio a Adelchi Miani attraverso uno spettacolare evento sportivo che coinvolgerà atleti e appassionati di corsa”, ha dichiarato il presidente dell’ASD Pescara Marathon, Massimiliano Miani.

La stampa è stata invitata a partecipare alla conferenza stampa al fine di conoscere nel dettaglio i dettagli dell’evento e le novità previste per questa edizione inaugurale della corsa. Si tratta di un’occasione unica per scoprire tutti i particolari relativi alla gara e per chiarire eventuali dubbi o domande che i giornalisti potrebbero avere.

La corsa “Notturna città di Pescara” si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti dello sport e della corsa, un’opportunità unica per vivere un’esperienza emozionante nell’incantevole scenario della città di Pescara.