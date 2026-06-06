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Eventi e Cultura

Pescara: Presentata la prima edizione della gara di corsa “Notturna città di Pescara” in memoria di Adelchi Miani

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La città di Pescara si prepara ad accogliere la prima edizione della corsa “Notturna città di Pescara”, un evento dedicato alla memoria di Adelchi Miani che si svolgerà il prossimo lunedì 8 giugno 2026. La conferenza stampa di presentazione della gara avrà luogo alle ore 10:00 presso la sala Giunta del Comune di Pescara.

La competizione prevede una gara di corsa competitiva e non competitiva di 10,1 km, oltre a una passeggiata di 5 km che avrà come partenza e arrivo l’Aurum di Pescara. All’incontro con i giornalisti saranno presenti diverse personalità di rilievo, tra cui il sindaco Carlo Masci, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il presidente dell’ASD Pescara Marathon Massimiliano Miani, il consigliere Andrea Piattelli e gli atleti Carla Micheletti, Giorgia Conti e Stefano Palladinetti.

“La prima edizione della ‘Notturna città di Pescara’ si propone di rendere omaggio a Adelchi Miani attraverso uno spettacolare evento sportivo che coinvolgerà atleti e appassionati di corsa”, ha dichiarato il presidente dell’ASD Pescara Marathon, Massimiliano Miani.

La stampa è stata invitata a partecipare alla conferenza stampa al fine di conoscere nel dettaglio i dettagli dell’evento e le novità previste per questa edizione inaugurale della corsa. Si tratta di un’occasione unica per scoprire tutti i particolari relativi alla gara e per chiarire eventuali dubbi o domande che i giornalisti potrebbero avere.

La corsa “Notturna città di Pescara” si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti dello sport e della corsa, un’opportunità unica per vivere un’esperienza emozionante nell’incantevole scenario della città di Pescara.

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