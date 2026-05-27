Pescara, presentata la seconda edizione del progetto ORSA 2026 sull’Economia Sociale: un successo editoriale

Giovedì 28 maggio, presso il polo didattico universitario di Pescara, in viale Pindaro 42, aula 16 a, verrà presentata la seconda edizione del progetto Orsa (Osservatorio sulla rendicontazione di sostenibilità delle aziende abruzzesi).

Il rapporto del 2026 sugli Ets (enti del Terzo settore) è frutto della collaborazione tra il Csv Abruzzo Ets e il Dipartimento di Economia dell’Università Gabriele d’Annunzio. Quest’anno, il progetto ha raggiunto l’importante traguardo della pubblicazione su una delle più prestigiose riviste scientifiche italiane, la nota Franco Angeli editore.

Lo studio, dal titolo “La rendicontazione non finanziaria e la prospettiva interna nelle organizzazioni dell’economia sociale” è stato pubblicato sul periodico specializzato “Management control”. L’elaborato è composto da 25 pagine, accompagnate da un abstract in lingua inglese.

La presentazione dell’importante lavoro avverrà domani alle 15 presso l’università di Pescara. Si tratta di un’occasione per approfondire l’analisi sulla rendicontazione di sostenibilità delle aziende abruzzesi, con particolare focus sugli Ets.

Il progetto Orsa si conferma quindi come uno strumento di studio e ricerca fondamentale per il territorio abruzzese, offrendo un’analisi dettagliata e approfondita sulle pratiche di rendicontazione e sostenibilità perseguite dalle imprese della regione.

La collaborazione tra enti del Terzo settore e istituzioni accademiche conferma l’importanza di promuovere la trasparenza e la responsabilità sociale nel contesto economico attuale.

La presentazione del rapporto Orsa rappresenta quindi un momento significativo per il mondo accademico e imprenditoriale abruzzese, evidenziando l’impegno e l’interesse per le tematiche legate alla sostenibilità e alla trasparenza nel contesto delle imprese regionali.