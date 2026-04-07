Pescara: presentata la XII edizione di Sottocosta al Marina di Pescara

Sottocosta: pronta la XII edizione del salone nautico
Sottocosta è pronta a mollare gli ormeggi. E’ quasi tutto pronto, infatti, per la dodicesima edizione del salone nautico del Medio Adriatico, organizzato da Camera di commercio Chieti Pescara ed il Marina di Pescara con il supporto tecnico di Assonautica provinciale, che si terrà dal 24 al 26 aprile nella splendida cornice del porto turistico.
Ogni dettaglio sarà rivelato in un’apposita conferenza stampa giovedì 9 aprile con Gennaro Strever, Gianni Taucci e Francesco Di Filippo, in rappresentanza dei tre soggetti promotori. Previsto un collegamento del vice presidente di Confindustria nazionale Marco Monsurrò a testimonianza del ruolo dell’economia del mare come fattore di competitività della regione Abruzzo.
Tra gli interventi anche quello di Claudia Ciccotti, ideatrice del Salone delle idee che ad ogni edizione arricchisce la manifestazione con un premio nazionale sul design nautico, un premio alla carriera ed uno ad una donna del mare. La stampa è invitata a partecipare. Info: Maura Di Marco – 3291329297.