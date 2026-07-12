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HomeEventi e CulturaPescara: Presentata la XXIX Edizione del Premio di Letteratura Naturalistica Parco Majella
Eventi e Cultura

Pescara: Presentata la XXIX Edizione del Premio di Letteratura Naturalistica Parco Majella

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Si terrà domani, lunedì 13 luglio alle ore 10.30, presso la Sala Figlia di Jorio nel Palazzo della Provincia a Pescara, la conferenza di presentazione della XXIX edizione del Premio Nazionale di Letteratura naturalistica Parco Majella.

Il premio, promosso dall’Associazione “Alle falde della Majella” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Abbateggio e con il patrocinio di molte istituzioni nazionali e locali, vedrà la partecipazione del Presidente del Premio Antonio Di Marco, del Direttore artistico Marco Presutti, del Sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico e dei componenti della Giuria tecnica e della Giuria di Lettori.

Durante la conferenza saranno presentati i finalisti, i Premi speciali, le Medaglie del Senato e della Camera, il Premio alla carriera del Giornalismo e il programma dell’evento.

“La stampa è invitata a partecipare”, si legge nel comunicato.

L’iniziativa si terrà quindi in un contesto di grande prestigio, con il fulcro dell’evento che si concentrerà sulla valorizzazione della letteratura naturalistica e sull’importante contributo che essa fornisce alla promozione della conoscenza e della salvaguardia dell’ambiente.

L’appuntamento è quindi fissato per domani mattina a Pescara, con la speranza che questa edizione del premio possa contribuire a diffondere la cultura della natura e dell’ecologia.

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