Pescara, presentata la XXIX Edizione del Premio Nazionale di Letteratura naturalistica Parco Majella

Si è svolta oggi, venerdì 22 maggio, nella Sala Corradino D’Ascanio nel palazzo della Regione a Pescara, la conferenza di presentazione della XXIX edizione del Premio Nazionale di Letteratura naturalistica Parco Majella.

Il Premio, promosso dall’Associazione “Alle falde della Majella” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Abbateggio e con il patrocinio di molte istituzioni nazionali e locali, ha l’obiettivo di valorizzare e premiare opere letterarie incentrate sulla natura e sull’ambiente.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il Presidente del Premio Antonio Di Marco, il Direttore artistico Marco Presutti, il Sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico e i componenti della Giuria, che hanno illustrato la rosa dei finalisti e il programma dell’evento.

“La stampa è invitata a partecipare”, si legge nell’invito ufficiale.

Il Premio Nazionale di Letteratura naturalistica Parco Majella rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura e la sensibilizzazione verso tematiche legate alla conservazione dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

L’edizione di quest’anno si preannuncia particolarmente ricca di proposte e di opere di alta qualità, che testimoniano l’interesse sempre crescente per la letteratura naturalistica e la tutela dell’ecosistema.

L’appuntamento con la premiazione è atteso con grande attesa dagli appassionati del genere e dagli amanti della natura, che avranno l’opportunità di incontrare gli autori e di scoprire le opere selezionate per il prestigioso riconoscimento.

Il Premio Nazionale di Letteratura naturalistica Parco Majella conferma la sua importanza nel panorama culturale italiano, contribuendo a diffondere la consapevolezza sull’importanza della protezione dell’ambiente attraverso la letteratura e l’arte.

La conferenza di presentazione ha posto l’attenzione sull’importanza di valorizzare la natura e il territorio, incoraggiando la riflessione e la sensibilizzazione sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale e alla conservazione della biodiversità.

Concludendo, l’invito alla stampa sottolinea l’importanza di partecipare a questo evento significativo, che rappresenta un momento di confronto e di approfondimento su un tema di grande attualità e rilevanza sociale.