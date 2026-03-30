Pescara: Presentata l’edizione 2026 di StartCup Abruzzo per favorire l’innovazione e la creazione di impresa

Prosegue l’impegno della Camera di commercio Chieti Pescara e della sua Agenzia di sviluppo nel settore dell’innovazione e del supporto alla creazione di impresa, con la presentazione dell’edizione 2026 di StartCup Abruzzo.

L’evento, che si terrà martedì 31 marzo alle ore 11:30 presso la sede della Camera di commercio a Pescara, vedrà la partecipazione della Camera di commercio Chieti Pescara, dell’Agenzia di sviluppo, delle Università Chieti Pescara e de L’Aquila, e della Fondazione Vitality. StartCup Abruzzo è una competizione tra idee d’impresa innovative, volta a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione.

La competizione prevede una fase regionale e una fase nazionale, con la possibilità di partecipare al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), promosso dall’associazione PNI Cube, di cui fanno parte l’Università d’Annunzio e l’Università degli Studi dell’Aquila.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento rappresenta un’opportunità per la stampa di conoscere da vicino le novità e le sfide di StartCup Abruzzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Maura Di Marco al numero 3291329297.