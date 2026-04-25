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Eventi e Cultura

Pescara, presentata piattaforma sindacale per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro delle aziende artigiane meccaniche.

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Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 9.30, presso la sede regionale della Uil Abruzzo in Via Tirino n.14 a Pescara, si terrà la presentazione della piattaforma sindacale per il primo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (Cirl) delle aziende artigiane dell’area meccanica.

Le segreterie regionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil saranno presenti all’evento e interverranno Giampaolo Biondi per Fim Cisl Abruzzo Molise, Natascia Innamorati per Fiom Cgil Abruzzo Molise e Valerio Camplone per Uilm Uil Abruzzo.

Barbara Del Fallo, responsabile delle informazioni per la stampa, invita i colleghi giornalisti a partecipare all’incontro che si terrà per discutere e presentare la piattaforma sindacale per il Cirl delle aziende artigiane del settore meccanico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Barbara Del Fallo ai seguenti recapiti: tel. 3392938948, e-mail barbaradelfallo@gmail.com.

Si auspica una partecipazione numerosa per approfondire le tematiche legate al lavoro e alle condizioni degli artigiani del settore meccanico, e per avere maggiori dettagli sul Contratto Integrativo Regionale che verrà presentato durante l’evento.

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