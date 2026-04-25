Pescara, presentata piattaforma sindacale per il primo Contratto integrativo regionale di lavoro delle aziende artigiane meccaniche.

Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 9.30, presso la sede regionale della Uil Abruzzo in Via Tirino n.14 a Pescara, si terrà la presentazione della piattaforma sindacale per il primo Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (Cirl) delle aziende artigiane dell’area meccanica.

Le segreterie regionali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil saranno presenti all’evento e interverranno Giampaolo Biondi per Fim Cisl Abruzzo Molise, Natascia Innamorati per Fiom Cgil Abruzzo Molise e Valerio Camplone per Uilm Uil Abruzzo.

Barbara Del Fallo, responsabile delle informazioni per la stampa, invita i colleghi giornalisti a partecipare all’incontro che si terrà per discutere e presentare la piattaforma sindacale per il Cirl delle aziende artigiane del settore meccanico.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Barbara Del Fallo ai seguenti recapiti: tel. 3392938948, e-mail barbaradelfallo@gmail.com.

Si auspica una partecipazione numerosa per approfondire le tematiche legate al lavoro e alle condizioni degli artigiani del settore meccanico, e per avere maggiori dettagli sul Contratto Integrativo Regionale che verrà presentato durante l’evento.